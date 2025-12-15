無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

日本將迎來半世紀以來沒有熊貓的日子，在日中關係緊張之際，日本人第一時間反應似乎冷靜，認為熊貓被當成中國共產黨的籌碼，沒有必要花鉅額公帑在熊貓身上，建議把錢於改善其他動物的生活環境，維護動物園老舊設施更為實際。

今年6月和歌山「冒險世界」的最後4頭熊貓送回大陸，東京上野動物園熊貓曉曉及蕾蕾與陸方的租借期限到明年2月為止，日媒報導，這對雙胞胎下月底將被送還。關係人士說，中國大陸沒有要再出借熊貓給日本的意思。

在奇摩雅虎等媒體平台留言的日本人，多數對於熊貓的離開，沒有感傷。有人留言，日本有沒有熊貓，對國民生活其實毫無影響；名義上是友好的橋梁，但總讓人覺得是中國共產黨交涉的籌碼，像在說「熊貓都借給你們了，還不聽話嗎？」；沒必要花10億日圓公帑在熊貓身上，時代早就不同了；真的想看熊貓，去中國旅遊就好。

有日本網友指出，如果熊貓真的是日中友好的象徵，那反而覺得不需要了。租金本來就很高，在日本出生的熊貓，最後還是得送回去吧？他說，會依情勢把熊貓當成「人質」的國家，沒辦法做生意。熊貓本身沒有錯，對喜歡熊貓的人也感到抱歉，但少了熊貓，對日本來說不痛也不癢。

有日本網友認為，昭和時代的動物園，和令和的動物園本來就不一樣。在那個年代，或許因為繁殖或外交友好，熊貓有其意義，如今這兩點都已經改變。所謂的「攬客的熊貓」已沒有存在的必要。

網友說，熊貓確實很可愛，但與其花高額租金飼養，不如把這些錢用在改善動物園老舊的設施，或是其他動物的生活環境，讓牠們過得更舒適。

