無賴男當鋪借款15萬神隱拒還 業者「美人計」吊出本尊險出人命 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名田姓男子去年向當鋪借款15萬元後就避不見面，當鋪業者遍尋不著田男，策劃一場「美人計」，先是由正妹女員工上網和田男聊天，然後再邀約田男見面約會，結果田男果然中計，還開著BMW赴約。孰料到場後發現都是當鋪人員，立刻加速逃逸，並把一名袁姓員工撞倒在地，還從他身上輾過、拖行30多公尺，所幸袁男被送醫後撿回一命，全案經法官審理後，田男因具有「殺人不確定故意」，被依殺人未遂判刑7年。

判決指出，田男因需錢孔急，去年5月間以一輛大型重機當作抵押品向當鋪借款15萬元，結果到了第一期繳利息時就賴帳，接著就人間蒸發。當鋪業者找不到田男，便策劃一場「美人計」，要正妹女員工扮成上網與田男聊天、每天撒嬌，為的就是要把田男騙出來還錢。

去年6月5日下午，女員工成功邀約田男在三民區一家超市前見面，田男也開著BMW前往赴約，但他一到現場就看見袁姓、陳姓等當鋪員工在附近埋伏，驚覺有問題，連車都沒下就要逃跑。

此時袁男、陳男等見田男欲開車逃跑，立刻衝上前要攔車，孰料田男不但沒有要停車的跡象，還加速把袁男撞倒，甚至將袁男捲入車底，沿路拖行30多公尺；接著又前後來回倒車、前進，造成袁男多處嚴重擦傷灼傷，等到人被救出時血肉模糊，送醫急救後撿回一命。

警方獲報後當場逮捕田男，全案審理時，田男也承認犯行，但卻辯稱「只是想逃跑、沒要殺人。」並表示自己以前曾遭袁男暴力討債，才會認得他。不過法官根據衝撞、輾壓、倒車又輾壓等行為，認定田男明知可能致人於死仍放任結果發生，屬「不確定故意殺人」，最後依殺人未遂判刑7年，全案可上訴。

