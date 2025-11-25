無辜受害！陸客「反日」大舉前進南韓 韓民眾見國家公園被「路邊大便」崩潰了

近日，有南韓民眾目擊中國遊客帶著孩子在國家公園的登山道旁隨地便溺，之後留下排泄物與衛生紙不管便揚長而去。脫序行為引發南韓網友強力反彈。（圖／翻攝koreadaily）

由於近日中日關係緊張，中共當局再次祭出「禁止赴日旅遊」、「禁止輸入日本水產」等制裁，也導致中國旅客大舉取消行程轉向南韓旅遊。然而，大量湧入的陸客再度掀起「觀光公害」，短短一個月就發生數起「公然便溺」事件。近日又有南韓民眾指出，在南韓最高峰「漢拏山」國家公園的登山步道上，目擊一名中國籍母親讓6、7歲的兒童在步道旁公然便溺，之後留下排泄物與大量使用過、無法被自然分解的衛生紙便揚長而去。這種失禮又違反國家公園規定的行為，讓目擊民眾痛心不已，也在南韓網路上引起公憤。

廣告 廣告

綜合韓媒報導，近日有南韓網友在濟州島漢拏山國家公園的討論版塊發文，表示自己在9月30日在漢拏山城板岳線的登山道上，觀察到外國遊客的數量明顯比以往更多。但令他心痛的是，他下山途中在白鹿潭至杜鵑花避難所之間的步道，目擊了一名中國女性指使著自己6、7歲的孩子在登山道旁將褲子脫掉，接著就看到孩子在路邊大起便來。之後，這名母親用衛生紙擦拭了孩子的屁股，就將孩子的便溺物與使用過的、難以自然分解的衛生紙留在原地，自己則帶著孩子揚長而去。

這名目擊者在發文中沉重指出：「我認為有必要嚴格向中國人宣導，這種不文明的行為會受到懲罰。」並附上2張照片為自己的發文進行佐證。

對此，漢拏山國家公園管理單位留言回應，他們會在每條登山路線設立安全指示和規範的公告牌，並且會附上中文警語。另外也會加強巡邏，以防止類似事件再度發生。管理人員還在留言中強調：「如有目擊者請立即通報，我們會立即提供糾正並採取法律行動。」

這篇貼文被轉載到南韓各大論壇，引起韓國網友的震怒：「撤除對中國遊客的免簽入境吧」、「請中國人不要再來了」、「在旅遊景點看到大聲喧嘩、亂丟垃圾的，大多是中國遊客。」、「如果他們能出國旅行，不是應該代表比較富裕的人群嗎？到底為什麼會這樣？」

韓媒則盤點，今年4月有來自中國的女性遊客在韓國公車上公然吸菸，並將菸灰彈向窗外，遭到車上乘客與司機的嚴厲譴責。今年10月，在濟州島龍頭海岸發生一名中國籍母親抱著年幼的女童在海邊便溺的事件。僅僅幾天後，又有一名年約70歲的中國遊客，在首爾古蹟景福宮的宮牆邊便溺。並稱正是中國遊客這些接二連三的脫序行為，讓南韓民眾對中國遊客的文明素養印象急遽惡化。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

連江縣前秘書長涉收賄！ 廉政署兵分6路搜索、約談5人

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

只差一步就要被火化！泰腦癌嬤「死而復生」狂敲棺材 醫生傻眼：她只是低血糖！