無辜貓狗遭斷水電長囚！台北女狠心棄養「貓爬陽台外求生」鄰痛斥

動保人士目擊貓咪後陽台求生。（圖／動保人士提供）

台北信義區富陽街發生嚴重虐待動物事件，多隻貓狗被游姓女子關在斷水斷電的屋內長達數月。鄰居表示惡臭從今年3月開始蔓延，貓咪因飢餓爬到陽台外求生。動保人士揭露，游女曾宣稱能認養幼貓，卻未盡飼養責任，導致部分貓咪死亡。雖有民眾多次報警，動保處直到最近才確認虐待事實，並將游女列入黑名單，引發動保人士對救援效率的質疑。

動保人士目擊貓咪後陽台求生。（圖／動保人士提供）

台北信義區富陽街近日揭發一起令人心痛的虐待動物案件，多隻貓狗被關在一間斷水斷電的屋子裡，情況十分悽慘。動保人士目擊多隻貓咪因飢餓爬到後陽台外的遮雨棚上，瘋狂喵喵叫求救，現場還能聽到狗的叫聲，畫面令人不忍。

廣告 廣告

附近住戶透露，游姓女子疑似於今年3月入住該處。入住後一至兩週，鄰居就開始聞到貓咪的糞便味，到了7、8月夏季時，惡臭變得更加難以忍受。一位鄰居表示，他們不得不整天緊閉門窗，以避開那股惡臭。鄰居認為，游女似乎很少出現在住處，「感覺那個貓她就是丟在這邊，就讓牠們餓死」。據推測，不當飼養的情況可能已持續超過9個月之久。

女飼主疑今年三月入住富陽街租屋處。（圖／TVBS）

動保人士指出，游女曾向民眾宣稱能夠認養幼貓，但民眾送養後才發現貓咪遭到不當飼養。更令人氣憤的是，當貓咪生病時，送養人要求游女帶牠們就醫，游女卻拒絕，甚至告訴部分送養人貓已經死亡。動保人士強調，救援當天進入屋內時發現「沒有飼料，沒有水，什麼都沒有」，屋子也已斷電，貓狗被迫在惡劣環境中掙扎求生。

據了解，台北市動保處從8月開始訪視該處，直到12月2日飼主到案說明，才確認有虐待動物的事實。目前游姓女子已被列入黑名單，不得再飼養動物。然而，動保人士仍對動保處的救援效率表示不滿，從第一次訪視到最終處理，拖延超過4個月，導致無辜動物長期受苦。他們呼籲相關單位能更積極處理類似案件，避免悲劇重演，不要再讓無辜生命受到傷害。

更多 TVBS 報導

信義區公寓飄惡臭！動保處破門發現「貓屍遺骨」 1犬4貓慘挨餓

12隻貓屍慘忍影像曝！被信義女當垃圾丟 應訊全推給前男友

治安毒瘤！賭博又違規變更用途 警鎖定棋牌社斷水斷電強制停業

驚！北市爆14貓屍案 議員許淑華痛心：上週同戶才救1狗4貓

