無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝

即時中心／林韋慈報導



昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。

事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線試圖超車，不料先撞上前方準備左轉、由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。

當時44歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清。

快新聞／BMW變碰碰車！埔心嚴重車禍 路人閃避不及被撞飛

民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）

遭撞的行人李男，頭部外傷、四肢多處擦挫傷，先送往員林基督教醫院，後因情況危急轉送彰基治療，而肇事駕駛沈男雙腳韌帶受傷並頭部挫傷。

彰化基督教醫院表示，李姓男子目前意識清楚，但腿部骨折、四肢有多處撕裂傷，仍在急診加護病房觀察。

警方初步排除酒駕，並研判事故主因疑為沈男違規超車，肇事責任仍待釐清。

