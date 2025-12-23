無辜騎士被張文殺害！民眾獻花目睹「姊姊深夜祭悼」痛哭

台北市日前發生張文隨機殺人事件，共造成4人死亡、11人受傷。57歲的余家昶為阻止嫌犯丟擲煙霧彈，挺身而出卻遭一刀奪命；嫌犯隨後移動至中山一帶揮刀砍人，一名路過的蕭姓機車騎士頸部遭劃傷，緊急送醫後仍不治，震驚社會。

有民眾發現一名女子坐在獻花前失聲痛哭，身旁放著一瓶威士忌，畫面令人鼻酸，事後被認出是蕭姓騎士的姊姊，前來追悼無辜離世的親人。（圖／民眾提供）

事件發生後，許多民眾自發前往誠品南西等地獻花悼念。22日晚間，有民眾發現一名女子坐在獻花前失聲痛哭，身旁放著一瓶威士忌，畫面令人鼻酸，事後被認出是蕭姓騎士的姊姊，前來追悼無辜離世的親人。

針對罹難者與傷者的補償事宜，台北市政府法務局23日公布最新協助措施，已彙整相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，將秉持「從優、從速」原則，全力協助受害者與家屬申請。3名死亡者家屬可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金，北捷也已啟動旅客運送責任保險理賠程序。

此外，市府將依自治條例，另發給挺身守護市民的余家昶600萬元撫卹金，並提供最高50萬元喪葬補助；其餘傷者則採「一案一社工」方式持續關懷。社會局同時啟動「1219事件扶助專案」，透過公益平台匯集民眾愛心，陪伴受害者及家屬度過難關。

