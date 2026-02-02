無邊境思維創造1房抵2房的高坪效魔法，光隙之間與自然景觀共生，智慧家庭變換居家場景

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 泛設計Boundaryless concept

小編帶你看好宅

現代住宅中高公設比已經成為常態，如何讓有限坪數承載更多生活想像？這間 30 坪、1 房 1 廳 1 衛的新成屋，以「光隙之間」為題，選擇不追求華麗堆疊，而是透過泛設計楊景凱設計師「Boundaryless 無邊境思維」重新定義空間的界線，以生活情境為出發，在光影與綠意間，演繹出超越坪數限制的生活餘裕。



開放式公領域串聯客廳、多功能客房、餐廳，視野寬敞明亮，保留建築原本的大面窗景，透過藝術塗料、木材質等低採度搭配，將視覺雜訊降到最低，材質比例與本身質感成為空間主角，引光入室，完美呈現光影與自然景致變化，適當的留白凡而能突顯材料質感、光影變化與精準比例，藉由彈性使用的活動家具，讓空間符合多元生活場景。客廳後方運用拉門做活動隔間，消除走道的浪費，平時打開空間放大，親友留宿時也能轉換為私密客房，餐廚空間刻意留下一道縫隙，在廚房料理時也能與餐廳的家人輕鬆互動，廚房牆面以不銹鋼層架水平延伸視覺，日常使用的咖啡器具悄然化為居家風景。

廣告 廣告



主臥媲美飯店式行政套房概念配置，透過溫潤木質與中性灰階，營造沈穩的休憩氛圍，隱藏式收納與流暢動線，讓生活更從容自在。

小編的最愛

燈光是引導情緒進入不同生活情境的關鍵元素，巧用智慧家庭情境系統達到同一空間擁有多重表情。冷色調時，客廳是靜謐的沉思角落，藍紫色亮起，瞬間轉換為迎接好友的派對場景，紅色燈光，則能化身小型家庭電影院，超乎想像！

泛設計Boundaryless concept／楊景凱 JK

地址：台北市松山區三民路167巷12號1樓

電話：02-77518009

Email：info@goboundaryless.com

網站：https://goboundaryless.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>泛設計Boundaryless concept

立即聯絡>>>泛設計Boundaryless concept