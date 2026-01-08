無邦交、靠科技 台歐研發合作產值衝破42億 今年擬增2國高科技MOU

經濟部技術司長郭肇中表示，台灣將持續擴大台歐研發版圖，今年預計再與兩個歐洲國家針對 AI 及雷射等高科技領域簽署 MOU。（攝影／李海琪）

隨著全球供應鏈重組，臺灣與歐盟之間的合作也邁入「拓展深化期」，外交困境也希望逐漸靠科技合作克服。經濟部產業技術司7日指出，透過A+國際創新研發合作補助計畫，目前已與14國啟動研發徵案、5國簽署官方MOU，帶動臺廠創造高達42億元的產值。

產業技術司表示，今（115）年將再與2個歐洲國家在AI與雷射領域簽署MOU，擴大台灣與歐洲國家研發合作版圖。技術司長郭肇中表示，在疫情後，台灣知名度有所提升，也使與歐洲技術合作機會相較以前更多；他坦言，此項補助計畫不僅是以技術為導向，更帶有外交意味在其中。

台歐研發合作疫情後快速升溫，兼具產業、外交雙重意義

產業技術司簡任技正戴建丞說明，台歐之間研發合作自2021年開始成長迅速，因為經歷了2021年英國脫歐、2022年俄烏戰爭爆發，再到疫情復興跟地緣政治競爭加劇等國際情勢變化，使歐洲經濟面臨挑戰與轉型，補助案件數與經費規模均呈現顯著成長。

郭肇中也強調外交處境問題。他坦言，在疫情過後，台灣的製造能力與半導體優勢獲得不小知名度，也帶動歐洲國家與台灣洽談合作的機會，與疫情前狀況有所不同；而這項計畫不只以技術為導向，也帶有外交意味。

根據技術司資料顯示，目前為止台歐共有86項合作實績，其中又以材化及淨零排放共22件占比最多；半導體與光電則共19件排名第二；資通訊與生技醫藥同列第三。

對於材化及淨零排放案件數比半導體與資通訊等台灣強項還多，戴建丞解釋，歐洲是工業革命起源國，材料化學是歐洲強項，至於半導體相關合作呈現爆發性成長，則是因疫情後國際留意到台灣半導體實力；由案件類型分布也可觀察出台歐產業之間互補的特性。

無人機與低軌衛星成下波藍海，機械業者也借力搶進歐洲

至於機械與運輸2類合作案件則相對較少，但戴建丞強調，事實上未來在機械例如無人機以及低軌衛星等方面，也是雙方十分有興趣且加強合作的領域。技術司也補充，將在深化半導體、光電、機械及資通訊等既有優勢領域下，同時擴大布局無人機、機器人及低軌衛星等前瞻關鍵技術。

會中，工具機業者、徠通科技董座陳嘉斌分享，以往歐洲同業都較為封閉，不容易有技術交流，但此次透過官方計畫獲得與西班牙WEDM龍頭ONA技術合作的機會，攜手開發高精度智慧型線切割放電加工設備。

他指出，該項計畫替公司累計創造約 2.23 億元銷售實績，目前與ONA仍在合作，廣度也足，已成功打入其供應鏈之一。

陳嘉斌表示，不只是歐洲市場，對於工具機廠商來說所有市場都很重要，目前關稅尚未明朗，必須盡量分散市場，另外歐洲匯率也還不錯，因此希望藉由此次機會多拓展歐洲，並且歐洲工具機的製造實力比美國更好，正列為重要市場進行開發。

歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2024年貿易額超過686億美元；同時，歐盟長期也是台灣第一大外資來源，累計至2024年，外國對台投資總額中，歐盟即占比26.2％，超過美國與日本。

今年擬再簽2國MOU，與AI與雷射技術相關

台灣目前與西班牙、德國、捷克、英國及法國5國簽署MOU。展望未來，技術司預告，今年至少還會再跟2個國家簽MOU，合作案件也有望再創新高，來到25件。

媒體追問合作國家細節，郭肇中僅表示，因為涉及到國與國之間合作，無法在確定之前先行透露太多，但他仍暗示是「高科技」合作，其中一國專研雷射領域，另外一國則是聚焦在AI領域。

為鼓勵企業搶占先機，技術司表示，針對 AI 跨領域研發與參與國際標準制定跨國研發計畫，提供補助加碼最高 20%，研發計畫最高補助達50%且金額無上限。至於今年A+計畫編列多少預算，郭肇中說，今年編列接近100億元。

