無重大災情 台東6.1地震 監獄牆崩台鐵停駛

平安夜不平靜！台東縣卑南鄉24日傍晚5時47分發生芮氏規模6.1的極淺層地震，最大震度在台東縣卑南鄉達5弱，除基隆、金門及馬祖，另19縣市都接收到國家級警報，長達10幾秒的強震使台東部分鐵路、高雄捷運一度停駛，更嚇壞兩地不少民眾，幸無重大災情。氣象署指出，該地區周遭發生不少規模5.0以上地震，提醒當地未來1至3周內留意可能有規模5.5至6的餘震。

據氣象署資訊，昨天凌晨3時57分宜蘭縣大同鄉發生芮氏規模4.0地震，到了傍晚5時47分又發生芮氏規模6.1地震，不過震央在台東縣政府北方10.1公里，地震深度11.9公里，後續餘震不斷。各地最大震度為台東縣卑南5弱，台東、花蓮、屏東4級。

地震測報中心主任吳健富說，此次是歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞，深度接近12公里屬極淺層地震，19縣市發布國家級警報，北市因盆地效應及高樓影響感覺明顯晃動。

昨地震發生時，台東市區多處商家貨架商品與住戶櫥窗物品摔落破損，有公寓疑似瓦斯外洩，也有公寓電箱冒出火光及白煙，部分公設也受損，台東監獄圍牆零星崩落引發熱議，獄方趕緊聲明所內人員平安，無收容人脫逃；台東體中多棟校舍出現裂痕，學生餐廳天花板掉落、宿舍水管破裂，現代五項隊擊劍館結構受損嚴重而停用。卑南鄉朝安堂納骨塔8個骨灰罈掉落破碎。高雄新開幕不久的商場「FOCUS13」有數百名逛街民眾，手機同時發出警示，商場吊燈狂晃，部分櫃位架上物品掉落，孩童嚇得大哭，有民眾第一時間往出口逃生，2樓的民眾直呼「搖晃感特別明顯」。

台鐵台東變電站的電力系統自動啟動保護機制跳脫，昨晚6時起，關山至台東與金崙區間的路線停止運行，採公路接駁方式疏運旅客，分別於晚間7時48分、8時18分恢復行駛；高雄捷運、輕軌也立即停駛，因震度未達4級，停駛約5分鐘巡軌後恢復正常行駛。（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）