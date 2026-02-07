無重大病史...高中生輕微發燒拖5天「竟是鼻竇炎侵入大腦」 開顱搶救1個月病逝

台北高中男生因鼻竇炎併發腦部感染急救搶救仍不治，醫師提醒兒少發燒若退燒後精神不佳，應立即就醫。（示意圖，非當事人/pexels）

台北一名高中男生因輕微發燒、全身痠痛等症狀，拖延5天仍未改善，被家人送往急診後才發現罹患嚴重鼻竇炎，感染已侵入大腦，造成腦中線偏移。雖經開顱手術搶救約1個月，仍不幸宣告不治。醫師提醒，兒少發燒雖常見，但若伴隨精神不濟或長時間乏力，應立即就醫，避免延誤病情。

鼻竇炎為何會危及大腦？ 醫師警告兒少發燒勿輕忽

據《ETtoday新聞雲》報導，急診醫師表示，患者先前僅有過敏性鼻炎，並無重大病史。症狀起初為輕微發燒、全身痠痛，並伴隨頭暈、噁心及嘔吐，直到後期才出現頭痛，但缺乏典型鼻竇炎徵象，如黃膿鼻涕或咳嗽。醫療團隊注意到，患者精神狀態異常低落，需家長推輪椅入院，嗜睡、注意力無法集中，屬警訊之一。

單側頭痛、眼窩腫脹 警示感染已擴散

醫師指出，患者到院前出現右側頭痛、右眼窩疼痛及眼皮腫脹，且頭痛在退燒後仍持續。進一步檢查顯示，右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔有大量膿液，感染已向顱內擴散，形成硬腦膜下膿瘍，並導致腦中線偏移，顱內壓升高。

急救過程與病情惡化？

患者入院後立即轉入加護病房接受降腦壓及抗生素治療，並規劃手術清除鼻竇感染。然而術前突發持續性癲癇，病情急轉直下。雖緊急進行開顱手術，並全力搶救約一個月，仍回天乏術。

兒少發燒怎麼判斷何時就醫？ 醫師提醒警訊

基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然表示，典型鼻竇炎常見黃膿鼻涕、鼻涕倒流或鼻部疼痛，但本案例患者僅反覆發燒，單側頭痛才發現感染擴及腦部，屬罕見情況，增加診斷難度。

林應然強調，兒少發燒的關鍵警訊不是「是否退燒」，而是「退燒後精神是否恢復」。若孩子發燒2至3天，退燒後仍精神萎靡、反應遲鈍，家長應立即帶至大醫院進行詳細檢查，避免將嚴重感染誤認為一般病毒感染。

