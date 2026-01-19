《無量義再現》入經藏菩薩齋戒108天

在馬來西亞，慈濟新山支會每次舉辦經藏演繹前，都會鼓勵志工齋戒茹素，希望人人以恭敬、虔誠的心，行入經藏。這一次《無量義·再現》也不例外，參與演繹的志工當中，有人本來就是素食者，尚未持素的，也主動響應，齋戒茹素一百零八天。大家以最清淨的身與心，共同呈現莊嚴的佛門經典。

一場經藏演繹，讓許多原本不常接觸素食的志工，親身感受到素食所帶來的美好體驗。

志工 李韋賓：「吃素食可以讓我們的心情，情緒更加地平穩，處理生活上面，或者是工作上面的壓力，我們更能夠有一個包容。」

也有志工一家四口，不只全家共同參與經藏演繹，還一起響應素食。

志工 潘威豪：「我覺得在這次的無量義，我們全家人四口，可以一起去完成一個目標，這是一個我覺得本身，覺得是一個是很棒的東西。」

潘威豪的兒子 潘靖家：「因為他們就是講，動物牠們有些會，牠們做出來的糞便會汙染環境，然後又要殺生，所以我就開始不吃肉了，我從四歲到現在，我也十歲 然後我還在吃素。」

全家人一起素食，餐桌上少了葷腥，多了共同的話題。

潘威豪的妻子 王碧蓮：「一家人茹素就很方便，我們可以一起吃喜歡吃的東西，可以一起去喜歡去的地方，也有共同的話題，也有東西可以討論。」

透過茹素，改變的不只是一家人的飲食習慣與健康，更讓彼此間的關係更加緊密。

「素食真的真的很好吃。」

