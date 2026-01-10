《無量義再現》殊勝因緣抱病不缺席

去年底慈濟在馬來西亞新山舉辦的《無量義·再現》經藏演繹，幕前的演出驚艷，而幕後表演者的故事也很感人。

志工 陳雪鳳：「十五年前 我是坐在觀眾席的，那時候是帶著他們 孩子還小，所以帶著他們來看入經藏，所以這一次能夠有這個因緣，而且我們是不約而同的，去答應入經藏的，所以這個才是我感動的地方。」

親子同行家長雖然欣慰，但對年輕夫婦來說，在兼顧家庭與事業之餘，還要抽出寶貴時間參與排練，確實是一項不小的考驗。

慈濟志工 程麗珉：「因為我們一開始接到，那個排練時間表的時候，兩個星期一次 我們就覺得，我的天啊 怎麼辦，但是我們就轉換 把這個排練，變成我們家庭聚會的另外一種方式。」

戴著帽子，跟隨志工們一起投入排練；即使剛完成化療，也絲毫不影響參與經藏演繹的決心。

志工 林月娥：「因為我中乳癌，這個禮拜才化療第三次，有這個因緣才要來彩排，因為很難得有這個因緣，總之我就是要把握這個因緣就是了。」

病痛難以抵擋，歲月也在悄然流逝；但只要勇於自我突破，即使步入黃昏歲月，生命依然能綻放光芒。

慈濟志工 謝金英：「年齡大了 雖然腳不方便，不過可以，只要有毅力 就會有神奇。」

人生就像一場場的演繹，上一場的落幕，是為了下一場的序幕做好準備。唯有把握有限的生命，寫好人生劇本，才能讓舞台上的每一個篇章都精彩動人。

