《無量義再現》 母子同台啟慧命
《無量義·再現》經藏演繹不久前圓滿落幕，舞台上展現出的莊嚴道氣，感動了不少觀眾。而在舞台下，同樣有許多溫馨的故事。不少媽媽和孩子一同參與，有的同台演出，有的分工合作，在台前幕後默默付出。對他們而言，排練不只是考驗，更是親子共同學習、彼此成長的過程。
剛從高中畢業，就遇上難得的經藏演繹，在媽媽的邀約下，他加入了戲劇志工的行列。
演繹志工 何俊葳：「 讓我精進一點，就是可以更接觸佛法，就比較會獨立思考一點這樣子，我媽媽都為我做了榜樣了，我也要以媽媽為榜樣來堅持下去。」
也有母女檔，十五年前還坐在台下當觀眾，如今攜手站上舞台，為觀眾呈現精湛的鼓藝。
慈濟志工 劉佩瑮：「媽媽是鐘鼓的第一支 種子，所以媽媽就從那裡傳承下來給我，我都是做幾乎小老師之類的東西，因為媽媽練習，可能練習有時候會記不了那麼多，然後我就要幫她記。」
慈濟志工 蔡彩綾：「我感覺到她的包容性比我更大，因為她要接納我，還要接納很多的事。」
也有十五年前還坐在台下的小觀眾，如今已能獨當一面，擔任經藏演繹唱經的協調志工。
慈濟志工 鍾瑩芯：「你要去了解裡面，很多的這一些經文也好，然後包括說在動作，妙音動作上的這一個設計，要怎麼樣去符合我們的經文，怎麼樣去符合它的意境，整個形式上跟我們要花的時間跟付出，其實應該跟，入經藏其實還滿不一樣的。」
看著孩子一路走來的辛勞付出，媽媽心中有不捨，也有滿滿的欣慰。
慈濟志工 韓玉萍：「當她接協調的時候，我其實也是有一點嚇到，因為這麼大的一個法會，然後她又這麼年輕，那我個人因為我有雙重角色，我身為媽媽，我一邊要安撫她的心情，另一邊因為我是志工，她面對到的問題，我想要幫她想辦法 想對策。」
唱經協調 黃知耘：「我沒有想到它這一個協調的背後，其實是會有這麼多的難關，需要過這樣子，每一次很累的時候就會跟自己講，菩薩道本來就不好走，可是不知道做什麼還是想要走，所以就大家一起加油，(加油加油加油)。」
孩子的成長，總伴隨著笑聲與淚水。而為人母者，始終站在孩子背後，成為最堅強的後盾，讓孩子在學習的道路上，沒有後顧之憂。
