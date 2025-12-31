《無量義再現》 舊法新知凝聚道心

十五年前，一場《清淨·大愛·無量義》，打動了不少坐在台下的觀眾，進而培訓成為慈濟志工。十五年後，《無量義·再現》重新登上舞臺，更能體會經中的含義。

2010 年的一場《無量義經》法會，悄悄改變了他的人生方向。

慈濟志工 陳俊合：「在2010年新山的那一場無量義經，當年我就是看了這場無量義經過後，我感到非常感動 然後而加入慈濟。」

慈濟志工 蔡彩綾：「無量義經很震撼，是因為手語的那一種經文，跟很優美 讓人家在當下的時候，看了很舒服的那一個。」

當年被《無量義經》的莊嚴法會深深震撼，多年後再次走入經藏，她不只是演繹者，也成為接引他人的橋梁。

慈濟志工 林麗香：「在2016年就開始培訓，(今年)再帶著大德(會員)來，就是她們一踏入了，她們很感動的 甚至過後來抱著我說，麗莎感恩你 給他們認識了這麼殊勝的，她們甚至是感動流淚。」

當年初入經藏的新進志工，這一次再走進經藏，感受更為深刻。

慈濟志工 謝天送：「不會中文 第一次來訓練唱經班的時候，每一天不斷就會來排練，排練的時候就起歡喜心，就是到今天，那真的是在這十五年，包容心 我覺得提升了一點點，還有很大的空間可以進步。」

慈濟志工 劉國雄：「手語每一個動作 包括唱經，唱歌詞的動作，就是感同身受地去體悟，裡面的一些經文內容，這個就是一個責任。」

十五年後的再度參與，是與經典的再度交會，也是一次深刻的自我提醒。

慈濟志工 區玉秋：「 那個對經文裡面的意思，然後我會去想要去了解它，我覺得 我就是一定要入經藏，因為十五年後 我不知道我是怎樣，因為人生無常，就是讓我知道說要把握因緣。」

從台下的感動，到臺上的承擔；從初入經藏，到十五年後再續法緣。《無量義經》不再是距離遙遠的經典，而是走入人群，一代傳承一代的生命智慧。

更多 大愛新聞 報導：

