《無量義再現》觸事會理法入心行

馬來西亞的慈濟經藏演繹《無量義·再現》，已經在這個月27、28登場，不過台上精湛的一分鐘，台下卻是數個月的苦練功夫，很多演出志工，都是抓緊寶貴的下班時間練習，讓我們走進他們演練現場，一同體會傳法的甘苦。

反覆不斷練習，即使腰酸背痛，也在所不惜。

志工 蔡詩虹：「之前我們用錯我們的力道，整個會有點渾身背痛，但是老師過後有糾正一下，我們該用的力道，跟哪裡需要發力，那時候就好很多了，當我們配合立鼓 高鼓，跟我們大鼓一起的時候，那個震撼的感覺，我可能沒有辦法用語言去形容。」

廣告 廣告

在學習打鼓的過程中，不只看見團體的美，長輩的無私付出，同樣讓年輕人動容。

志工 周思杭：「我就看到那些師姑師伯，其實他們都是企業家，都是有各自，很忙很忙的那些時間，可是他們願意，就抽出他們寶貴的時間，特地來練習這樣子。」

一家人平時在家裡是親子關係，到了排練現場，則成了默契十足的最佳拍檔。

志工 呂彩蓮：「它(排練)好的是，我們大家可以一起出門，因為我們慈濟家庭，所以我們都是家庭日，就是做慈濟事， 誰在家 沒有飯吃，也沒有煩惱你這麼遲回，大家一起出來，同進同出 沒有煩惱，大家都在一起付出。」

《無量義 再現》，不只是經藏演繹，也帶給全家人難得齊聚一堂的溫馨時光。

更多 大愛新聞 報導：

新山支會30周年 清淨.大愛.無量義再度登台

檳城親子成長營 讓心靠近讓愛成長

