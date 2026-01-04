《無量義.再現》法師護持弘揚正念

馬來西亞慈濟新山支會與峇株巴轄聯絡處，推出《無量義.再現》經藏演繹。佛教界法師蒞臨， 他們相當感動，佛教可以團結在一起，把佛陀精神跟慈悲廣布全球，也真正落實佛陀的教導。

新山慈濟30年、峇株巴轄慈濟25年的志業發展，是許多志工在佛法中學習，深入經藏大道直，盤點足跡。

巴馬德欽多傑仁波切：「讓大家也能夠同時發這個心，不斷地這個，發這個不退心，永恆的心去付出。」

樂靜法師：「因為有無量的眾生，就有無量的不同根器，所以就，佛慈悲說了無量的法門，應對無量的眾生，都是要幫助眾生，離苦得樂，邁向光明。」

《無量義.再現》經藏演繹，有唱誦、有歷史，接引大眾觀想佛教理念，是生活化的教育。

覺哲法師：「只要在小朋友的心田裡邊，播下這一個愛護地球、環保，然後這種愛的力量，它會生根的，所以這是很重要的一點。」

理智法師：「我們佛教要團結在一起，我們是一家人，我們要把佛陀的這個慈悲，這個愛心廣播全球，願世界無災難，我們願世界和平。」

在正法中，接福慧；也在虔誠的心念中，由法師引領大眾，為天地祝福祥和平安。

