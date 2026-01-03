《無量義.再現》 見證南馬慈悲足跡
新年的一年期待有新氣象之外，還要展現滿滿的道氣，馬來西亞慈濟新山支會，還有峇株巴轄聯絡處，集合了6百多位志工，進行《無量義.再現》經藏演繹。兩天，一共舉辦四個場次，總計有將近6千名觀眾到場，透過演繹，認識佛法，也回顧到慈濟在南馬的歷史足跡。
鐘鼓齊鳴，630位志工參與《無量義.再現》經藏演繹，融合新山慈濟30年、峇株巴轄慈濟25年的志業足跡。
星洲日報副總編輯 賀婉蜜：「每個人都是，表情都很豐富，情感也是很豐富，所以就會很容易打動台下的觀眾。」
訪視貧病苦、急難救助、施醫施藥。一幕幕，積累誠與情。
新加坡觀眾 江愛英：「救災的時候，那個老人家生病的時候，有人給他看醫生，那個步驟是最吸引人的。」
觀眾 劉美鳳：「大風大浪來的時候，慈濟人一定走在前面，所以感恩他們，阿彌陀佛。」
觀眾 黃遠堅：「從一開始說你們，怎麼樣走入那些鄉區，協助那些貧窮的人家 貧困人家，怎麼樣去做那些環保，其實，每一幕都有震撼到。」
環保志業的推動，留給孩子一個乾淨的地球，影響力要代代相傳。
寬柔中學至達城分校校長 鄭美珍：「慈善，尤其是一些救災、救援，還有包括我們看到後面，裡面也有特別強調的，就是環保這一塊，我覺得對現在的學生來說，我們教育這一方面，它是非常實在的，我認為是一個可以給我們，尤其現代的孩子這一方面的教育。」
觀眾 吳嘉華：「因為我自己以前也是有，經常參加那種環保的24小時活動，就可以有一個感同身受，因為他們還顧慮到不只是人類，還有所有海洋的生物。」
法雨普潤無量眾生，慈濟照顧戶受邀觀賞，片片回憶，都是生命的資糧。
慈濟照顧戶 N.Rajendran：「在我們最困難的時候，慈濟和他們的團隊來到我家，給了我們很多幫助，讓我的孩子能夠好好求學，希望將來我們也能回饋慈濟。」
南馬慈濟志工長期耕耘福田，不僅結出累累的愛心果實，也在人間譜寫永恆的感動故事。
馬國新芽人文課輔伴學樂 圓緣道感恩
人文融入新課綱 品德教育成果看得見
