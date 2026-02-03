無金融背景卻掌兆豐資管 賴士葆：借重雞蛋損失5.3億經驗？

兆豐金控董事會近日通過由前農委會主委林聰賢接任兆豐資產管理公司董事長，此項人事案引發政治酬庸質疑。國民黨立委賴士葆諷刺，林聰賢從未有金融專業背景，卻因顏色對了、派系對了就步步高升，直言「難道兆豐是要借重報廢雞蛋損失5.3億元的經驗嗎？」

林聰賢。(圖/截自林聰賢臉書)

林聰賢過去的資歷主要集中在地方治理與農業行政領域，雖曾以農委會主委身分兼任中央銀行理事，但資產管理公司的核心業務涉及大量不良債權、法拍地產及複雜的融資重組。而林聰賢歷經中央畜產會董事長超思案後，轉任杏國新藥擔任獨立董事，如今更低調接掌兆豐資產管理公司董事長職位。

賴士葆今（3）日在臉書貼文表示，林聰賢即使從未有金融專業背景，卻因顏色對了、派系對了，就一路步步高升。賴士葆批評，賴清德總統2024年退出新潮流，卻還在用權位酬庸新系喬人事、吃相難看。他更嘲諷，難道兆豐是要借重報廢雞蛋損失5.3億元的經驗嗎？

賴士葆。(圖/中天新聞)

台灣2022年、2023年爆發缺蛋危機，時任農業部長的陳吉仲曾委請林聰賢專案進口雞蛋。曾擔任立法院進口雞蛋調查專案小組召集人的民眾黨立委張啓楷便批評，進口雞蛋爆發弊案，根據監察院統計，至少浪費5億2997萬元民脂民膏。

