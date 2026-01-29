無關性行為 亂經、腹脹是婦科癌症警訊

40多歲的林小姐近半年被「不正常出血」困擾，不是月經來得太久，就是隔沒幾天就出現點狀出血，自認沒有過性經驗的她，始終沒有走進婦產科看診。直到出血情況愈來愈頻繁，她才鼓起勇氣到婦產科就診，檢查發現子宮內膜異常增厚，確診為子宮內膜癌。

雙和醫院婦產科主任温國璋說，很多人誤以為婦科癌症只和性行為有關，並不完全正確。子宮內膜癌與肥胖、代謝異常、荷爾蒙失衡高度相關，且好發於50歲停經前後，但近年有年輕化趨勢。該名患者的BMI值超過40，屬於嚴重肥胖，長期處於荷爾蒙失調狀態，屬於子宮內膜癌的高風險患者，但她自認沒有性行為，僅是亂經，就疏忽疾病症狀，延誤就醫時間。

温國璋說，婦科癌症最令人擔心的，不是治療困難，而是「太晚發現」，子宮內膜癌與卵巢癌常在晚期才被發現，子宮內膜癌與荷爾蒙、肥胖、代謝症候群密切相關；卵巢癌多發生於50至70歲間，因為卵巢位於體內深處，症狀難以被察覺。

婦科癌症早期幾乎沒有明顯疼痛，症狀容易被誤認為亂經、腸胃不適、腹脹或拉肚子，讓患者延誤就醫，温國璋強調，「只要症狀和以往不一樣，就值得檢查」，不管是異常出血、腹痛、腹脹、月經型態改變，都可能是婦癌警訊。

温國璋說，林小姐因較晚就醫，經評估需切除子宮與雙側卵巢以及輸卵管，她考量自身肥胖、手術風險與保險給付狀況，選擇達文西機械手臂進行微創子宮內膜癌分期手術，降低術後感染與併發症風險，也縮短住院時間，目前林小姐恢復良好，持續於門診追蹤。

