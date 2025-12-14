無關政治！林益全啟程中國CPB前喊話妻兒：等我回來
【記者陳志鴻／綜合報導】在中華職棒已經沒有未來的林益全，決定加入中國城市棒球聯賽(CPB)，今日搭機出發前在個人官方社群感性發文，「想讓你們以後，不用為生活擔心。」
林益全在中職除了拿過新人王、4屆打點王，在2013年囊括打擊、安打和全壘打三冠王，更三度獲選年度MVP，生涯含500萬簽約金在內的累計基本薪資高達1億310萬，只是今年在獅隊整季待在二軍，生涯累計安打數2013支仍追不上排名1、2的張泰山2134支和彭政閔2044支。
已經40歲的林益全，今年球季結束後，火速遭到統一獅宣布不續約，也未獲得其他中職球隊青睞，只好另覓其他出路，最終確定前進對岸發展，以CPB頂薪的4萬元人民幣(合台幣17.6萬元)展開另一趟旅程。
林益全今天搭機出發，臨行前在個人社群網站上放上影片，留言寫到：「這一次出門，要離開你們兩個月。不是不想陪，而是想讓你們以後，不用為生活擔心。每天想你們的時候，我都告訴自己：你們在等我回家。」、「老婆，謝謝你扛起家裡的一切；孩子，等我回來，我會把時間全部補給你。這段距離，不是分開，是為了下一次更久的相聚。」
