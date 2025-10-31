無關派系！吳怡農主動要選 暗批蔣萬安：市民生活是否變好「大家心裡有數」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今到民進黨中央黨部遞交參選臺北市長意願書，希望民進黨提名參選。 圖：張良一/攝

民進黨佈局2026縣市長大選，徵召區開放填寫意願表至今（31）日下午5點為止。對此，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農壓線現身遞表，他認為，台北市長蔣萬安是否有讓市民生活變好，「這個大家心裡有數」。至於是否派系推派參選，他則說，他準備這次選舉相當久，是他自己主動提出。

吳怡農今下午前往民進黨中央遞表，並被問及，是否認為蔣萬安有符合台北市民的期待？他說，他覺得最重要的還是回到市民朋友們、每個家庭們，過去三、四年，有沒有感受到生活變好，「這個我相信大家心裡都有數」。

吳怡農表示，他希望透過這場選戰，大家看到的不只是不同的經驗、更具體的主張，還有很重要的行動方案。他說，他要如何在上任的前三個月、前六個月，在各個領域做出成績，是他在爭取提名的過程中，期待跟社會大眾一步步說明的。

吳怡農帶傷遞表參選台北市長，並說是自己要選，意指無關派系。 圖：張良一/攝

針對民進黨立委王世堅相挺，吳怡農則說，不管是公開還是私下，非常感謝黨內夥伴們的支持跟相挺。不過，他認為，最重要的是社會大眾的支持，因為那是最核心、最重要的肯定，相信選對會也會以此依據提名。

媒體追問，是否為民主活水（派系）推派出來參選？吳怡農回應，「這次的選舉其實我已經準備相當久的時間，也是我主動提出。」他說，他之前有跟許多好朋友說明想法，以及對台北市的規劃與想像；此外，他也看到基層家庭面臨的挑戰與困難，這也是他為何要參選的原因，也感謝許多朋友在此階段就給他鼓勵與支持。

至於欠缺民代經驗的質疑，吳怡農則說，每一個人有不同的經驗，但並不是所有的所謂傳統政治經驗都有助於一個人擔任好的市長，若是如此，現在家庭不會存在那麼多問題。他強調，就是傳統政治沒有辦法解決問題，這是為什麼需要更多活力、更多不同觀點，更多更多元的背景，讓不同經驗的人士投入市政，但這不只是市長一個人而已，包括市長的整個團隊。

吳怡農希望，可以透過他的參選，看到他的參選核心主軸，透過教育的重視，對於科技的擁抱，對於安全保障的重視，看到台北市的未來可以不一樣。

媒體追問，黨內被點名參選台北市長的包括行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人，都沒有來遞交意願表，如果到時候黨中央決定徵召這幾人，是否會覺得今天來遞意願表沒有意義？

吳怡農表示，選對會提出這樣一個程序，相信就是希望建立一個公平、公開、透明的競爭方式，他能夠控制的就是盡他一切的努力，以謙卑積極的態度去爭取社會大眾的支持。他說，今天只是黨內申請的程序而已，不過對他來說，是對於台北市的未來，對於台灣安全一個非常嚴肅的承諾，所以無論如何一定堅持下去。

