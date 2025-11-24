無關高市 黃國昌率團訪日

民眾黨主席黃國昌二十五日率青年團訪日。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌二十五日將率民眾黨青年團訪問日本。黃國昌指出，此行將與日本主要政黨交流，與日相高市早苗的發言造成中共與日本關係緊張之間，一點關係都沒有。

黃國昌表示，中共與日本發生衝突，我方應看重的是如何維持東亞區域和平、穩定。且中共與日本關係緊張牽涉到非常嚴肅的法律問題，對民眾黨來說，台日友好不管從官方到民間，締造深厚友誼，是善良的台灣人民、民間社會幾十年來累積的努力。

黃國昌強調，出訪行程是自今年夏天就開始規劃，將與日本主要政黨交流，不只自民黨、日本維新會，還包括立憲民主黨等反對黨，都在拜訪範圍中。

黃國昌也說，這次出訪與高市的發言造成中共與日本間衝突一點關係都沒有，純粹是時間上的巧合，沒必要有太多政治上的解讀或詮釋，就是按照既定的行程進行。