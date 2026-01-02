無防護走在2、30層樓高塔吊吊臂！ 路人看得都腿軟

〔記者謝武雄／桃園報導〕去年12月31日有民眾目睹桃園市桃園區大興西路三段吉安一街路口旁某建案工地，工人無任何防護走在2、30層樓高度塔吊吊臂上行走，該民眾在網路PO該影片，並以「真心佩服拆裝塔吊人員、一般人應該腿軟」引起迴響；勞檢處表示，當天就派員前往實施勞動檢查，並要求立即改善。

桃園市整府勞動檢查處營造業科長魏光甫表示，當天接獲通報。桃園區某處工地有工人未有防護設備在塔吊吊臂上行走，勞檢處立即派員前往實施勞動檢查，依職業安全衛生設施規則第281條規定：「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。」違反職業安全衛生法相關規定，依法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護勞工職場安全。

