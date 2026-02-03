《無限傳奇》音樂會4月震撼升級 重現漫威宇宙鋼鐵人史詩終章

北流《無限傳奇》音樂會將全面升級燈光影視效果，圖為2025德國演出現場。牛耳藝術提供

漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience）曾於國家音樂廳造成轟動、場場售罄的史詩盛會，將於4月25日至26日前進台北流行音樂中心（北流），以更磅礴的視聽規模、專屬燈光特效，帶領觀眾再次穿越橫跨11年、23部電影的傳奇旅程。從2008年《鋼鐵人》點燃序章到《終局之戰》的最終犧牲，漫威宇宙的經典片段將在北流大螢幕上與震撼樂音交織。

主辦單位表示，此次移師北流是為了打造沈浸式的漫威宇宙感，透過大型交響樂團精準對位大銀幕經典片段，讓英雄的成長與犧牲在音樂爆發瞬間再度重現。這不僅是一場致敬《復仇者聯盟》《黑豹》《黑寡婦》等經典的冒險，更是一段重新走回青春記憶的旅程。

4月25日北流全面升級 英雄集結燈光特效驚喜連發

這場演出由海外首演指揮大衛馬奧尼（David Mahoney）領軍，攜手NTSO 國立台灣交響樂團現場對位演出。最吸睛的莫過於全面升級的視覺體驗，主辦單位特別規劃專屬燈光設計，當每位超級英雄的主題音樂響起，舞台將同步呈現對應的英雄代表色。隨音樂節奏變化，現場更搭配驚喜特效強化戲劇張力。

上半場英雄誕生個人秀 下半場終局之戰淚崩集結

音樂會上半場聚焦英雄的誕生，《鋼鐵人》《美國隊長》《雷神索爾》等角色主題音樂依序登場，下半場則將情緒推向最高峰，重現《無限之戰》與《終局之戰》的關鍵對決。

2025漫威《無限傳奇》音樂會演出現場，指揮大衛高喊復仇者集結。牛耳藝術提供

這場兩小時的演出濃縮了英雄的抉擇與犧牲，從阿斯嘉人將宇宙魔方藏匿於地球開始，穿越時空直至東尼史塔克最終的犧牲，每位英雄都伴隨著令人難忘的專屬旋律。漫威《無限傳奇》音樂會將於2月4日中午12 點於MNA售票網 https://mna.tw/2026-Marvel 正式啟售。

節目資訊

漫威《無限傳奇》音樂會

𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀’ 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗮𝗴𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲

4/25 (六) 19:30 台北流行音樂中心

4/26 (日) 14:30 台北流行音樂中心

​指揮｜ David Mahoney 大衛．馬奧尼 樂團｜NTSO 國立臺灣交響樂團

指導｜ Disney Concerts

※ 主辦單位保有節目異動權

※ 節目總長含中場休息約為130分鐘



