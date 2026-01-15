無限彈匣構想成形！「川普級」戰列艦將配兆瓦雷射武器 但「這些」恐衰減戰力

美國官方釋出的「川普級」大型水面戰艦概念渲染圖，美國海軍高層期望未來此級艦能搭載兆瓦級雷射武器，作為近距離防禦的核心戰力。 圖：翻攝自 追著大事跑的人

美國近日舉行的水面海軍協會（Surface Navy Association, SNA）年度研討會上，美國海軍作戰部長達里爾．考德爾（Daryl Caudell）上將表示，更高功率的「兆瓦級」雷射防禦武器並未超出未來「川普級」大型水面作戰艦可承載的能力範圍。他指出，若目標進入艦艇視線範圍內，定向能武器應成為優先選項。

考德爾長期支持定向能武器發展，其學術背景亦與相關領域密切相關。他指出，現行艦艇點防禦系統過度依賴「方陣」近迫武器系統與 RAM 飛彈，均受限於彈藥數量，且單枚飛彈成本高昂。近期紅海地區的實戰經驗，也進一步突顯傳統彈藥消耗速度快、庫存深度不足的問題。相較之下，雷射武器具備「近乎無限彈匣」的優勢，被視為更具吸引力的替代方案。

美國總統川普介紹他構想中的戰列艦。 圖：美聯社／達志影像

目前，美國海軍已在多艘驅逐艦上部署 ODIN（光學眩光攔截器）與 HELIOS（高能雷射武器系統）。不過，現階段約 60 千瓦等級的 HELIOS，主要用途仍限於摧毀無人機或干擾、致盲敵方感測器。考德爾表示，海軍正關注功率更高的技術發展，包括可擴展至兆瓦甚至更高輸出的自由電子雷射系統。他認為，一兆瓦等級的雷射功率，並不超出未來大型水面艦艇電力系統的合理範圍，而此一等級的能量過去多集中於戰略飛彈防禦研究。

然而，考德爾坦言，高濕度、鹽分侵蝕與惡劣海象，都會影響光學系統的穩定性，使雷射在傳播過程中產生能量衰減。他指出，真正的瓶頸並非雷射本身的功率，而是如何在有限艦體空間內，整合具備高功率密度的發電與儲能系統。為滿足龐大的電力需求，未來海軍甚至不排除評估在新型艦艇上採用核動力的可能性。

戰列艦示意圖。 圖 : 翻攝自X / NStrike

考德爾同時回顧冷戰時期的星戰計畫，指出當年因缺乏商業誘因與產業投入，相關技術未能獲得持續發展。他認為，高功率微波與雷射武器若能成熟部署，將有助於重新平衡艦艇武器配置，使昂貴的防空飛彈得以保留，用於應對更高層級的反艦彈道飛彈威脅。

考德爾強調，海軍將在現有技術基礎上持續演進。未來「川普級」大型水面艦是否能實際搭載兆瓦級雷射武器，關鍵仍在於能否克服動力整合與環境適應性等核心挑戰。

