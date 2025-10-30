「無限影展」免費索票《聽說》爆場 王曉書幽默看待「王小豬」

「仙女老師」余懷瑾（右起）與《公視手語新聞》主播王曉書、手語老師李依韋出席韓國電影《聽說》映後座談。 （臺北市勞動力重建處、公視提供）

《2025無限影展》日前放映空降韓國票房冠軍的電影《聽說》大爆場！映後座談由名師「仙女老師」余懷瑾主持，邀《公視手語新聞》主播王曉書與手語老師李依韋擔任與談人，從電影延伸至手語文化與聽障友善溝通的真實經驗，現場氣氛溫馨又熱烈。

王曉書幽默分享生活中常被聽人朋友以發音相近字開玩笑的經驗。她笑說，有人曾戲稱她是「王小豬」，她非但沒有介意，反而開懷大笑，趁機教對方她的手語名字「書」的正確比法，讓雙方藉由互動促進理解與學習。

王曉書3歲時因發燒延誤治療導致失聰，憑著堅毅毅力與學習，畢業於實踐家政專科學校（今實踐大學）服裝設計科，曾任模特兒、作家，更以主持公視聽障節目《聽聽看》榮獲金鐘獎肯定。

她坦言，與聽人溝通最大的挑戰在於「讀唇語」的不確定性。由於每位聽人的口型大小、說話語速不同，像「爸爸」、「媽媽」等閉口音詞，聽人可靠聲音辨識，但她只能依口型判斷，「嘴唇開合的動作都很像，常常會誤會對方意思。」

韓國電影《聽說》以聽障者的青春愛情故事，細膩描繪交流與理解的可能。（公視提供）

談到《聽說》這部電影，王曉書表示，起初以為故事是聽人男主角追求聾人女孩，但過程充滿驚喜與感動。她也鼓勵大家學習手語，不僅能與台灣的聾朋友交流，拓展視野。李依韋也分享，自己初學手語時，手語比不好，聾朋友總是笑著說：「沒關係！慢慢來！」他們的同理心常常比一般人還要高，讓她備感溫暖。她也認同王曉書的觀點：「學手語就是多學一種語言，也多了解一種文化。」

《2025無限影展》以推廣身心障礙者就業平權為核心，透過11部精選影片、映後座談與口述影像體驗，邀請觀眾不只「看見」差異，更能「感受」與「交流」彼此的情緒與經驗。影展自10月23日至11月2日於三創生活園區5樓 Clapper Theater星光廳放映。開幕片《台灣超人》記錄98位身心障礙者的生命故事；《馬拉松小子》與《看我今天怎麼說》聚焦自閉症與聽障者的奮鬥日常，《我和我的冠軍電競隊》展現身心障礙青年在電競舞台的專業與熱血，《只有悲傷才是美麗的》以詩意手法探問「什麼是真正的美？」，《他叫簡單，他是我兄弟》則描繪智能障礙者在支持系統中如何自立。另有《兒童短片合集》聚焦過動症、視障與憂鬱症議題，透過親子特別場邀請大小觀眾共同體驗多元生命的力量。

活動全程免費，票券所剩不多，民眾可線上報名或現場候補入場。索票方式及活動詳情，請上《2025無限影展》官網或票券平台。

