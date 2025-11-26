《無限愛公司》11女神 11/30來臺會粉絲

記者王丹荷／綜合報導

熱播GL人氣劇《Unlimited Love無限愛公司》11位主角Engfa、Charlotte、Patcha、Snack、Malin、BaiMint、Khaopoad、Emma、Jinny、Xobam與Mina將於11月30日下午在臺北科技大學學生活動中心大禮堂舉辦見面會，創下最多女神的泰百見面會，戲裡兩大靈魂人物Engfa、Charlotte也向粉絲發出邀請：「期待你們當天來『無限愛公司』走走看看，我們是秉持溺愛第一的寵粉公司，公司下上同仁都會準備全新又精采的舞台送給大家！」

《無限愛公司》由泰國MGI與TV Thunder聯手打造，劇中角色彼此一條心讓公司從零到茁壯，同事相知相惜下漸漸產生情愫外，透過每次公司服務項目下完成客戶的疑難雜症需求，都讓現實生活中，剛好也身為服務業的粉絲感同身受。飾演帶領公司團隊的Engfa、Charlotte帶著Patcha、Snack、Malin、BaiMint、Khaopoad、Emma、Jinny、Xobam與Mina演譯職場「小人物的大夢想」，讓這家公司「不只存在於劇裡」，而是跨越虛構與真實的入口，透過社群互動與見面會方式，用行動把「無限愛」投射到粉絲世界中。

Engfa、Charlotte今年曾來臺北舉辦見面會，當時便感受到滿滿粉絲的簇擁支持，見面會幾乎一票難求，這次除了她們外，還有9位女神一起加入演出，11位選美體系出身的全明星陣容，原本就會唱又會跳的她們也預告見面會將是以「音樂秀」型式演出，舞台設計、動線與演出企劃，都將呈現前所未有的創新感。門票於全臺7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統熱賣中。

《無限愛公司》11位女神將來臺會粉絲。（十時工作室提供）