台美關稅協議公布後，美國商務部長盧特尼克一句「台灣必須讓川普總統高興」，刺穿民進黨對「盟友互惠」的美化。這未必是台灣在談判過程立場卑屈才招致不尊重的羞辱，但能肯定的是，美方已把台灣定位為必須持續付費的對象，也揭示我方在安全與產業結構上處於高度不對稱的困境。

盧特尼克把台灣5千億美元的投資與信用保證稱為「頭期款」，揚言做不到關稅可能變成100％。其發言具有三層意涵：其一，對內宣傳，把談判塑造成川普出手、各國砸錢的勝利敘事；其二，對外放出威懾力，提醒關稅大棒仍在，履約不容打折；其三，將安全「商品化」，暗示保護不是一次繳費、終生有效，而是取決於川普的喜怒。

這段談話，反證台灣在談判過程承受極大壓力。畢竟，當美方把關稅、232待遇與國安綁成一包，一手握市場與規則，一手握賴政府最在意的安全承諾，談判就難以是平起平坐的交換，而是只能降低傷害的危機控管。

不可否認，台灣確實換得關稅降至15％，並取得建廠期間與完工後的優惠稅率。但談判結束後，美方卻以羞辱式敘事宣告勝利，把台灣描述成必須取悅美國的弱者，把盟友降格為獎懲關係，這對台灣的傷害不只在面子，更在於美方掌握了隨時可加碼的主導權。

賴政府有責任讓協議拆解為可供國會檢視的清單，每一筆錢將落到何處？哪些技術與訂單可能外移或改道？企業投資失敗誰埋單？產業空洞化風險要如何因應？不把細節講清楚，協議將變成任人加碼的空白支票，讓今天的頭期款，到了明天又變成無限分期的錢坑。