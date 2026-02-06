【無限迴圈】《隨機單中：大混戰》艾希一招「魔法水晶箭」讓敵方全滅引熱議

（來源：烈馬奔騰 艾希）



《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」於本周迎來重大改版，推出 45 種增幅裝置吸引全球玩家瘋玩，而腦洞大開的玩家已經想到恐怖如斯的增幅裝置搭配玩法，昨日有一名艾希玩家僅憑一發大絕「魔法水晶箭」就造成敵方全軍覆沒的事蹟在網路上引發熱議。

（來源：烈馬奔騰 艾希）

限時模式「隨機單中：大混戰」保有標準隨機單中的所有特色，關鍵差異在於玩家會在對局中經歷四次增幅裝置選擇階段並改變以往的玩法。增幅裝置是遊戲內的效果，分為三個等級：銀級、金級、和稜鏡。選項完全是隨機的，但會某些增幅裝置只會在遇見合適的英雄時出現。

廣告 廣告

而這次的改版推出了全新機制增幅裝置組合，召喚師可以藉由湊滿相同種類的增幅裝置來達成額外效果，例如「喪鐘」、「烈焰爆竹」、「土豪賭客」...等等。

延伸閱讀：

而這名玩家則是透過選擇：「旋風鎚、魔法導彈、暴擊沖天炮」來觸發烈焰爆竹的加成效果，並搭配了見縫插針又加上黑焰火炬。當魔法水晶箭命中敵人時便可以製作出一種令人不敢置信的「無限迴圈」玩法。

無限迴圈流程

魔法水晶箭命中 > 觸發黑焰火炬

黑焰火炬 > 觸發見縫插針

見縫插針 > 觸發爆擊沖天炮

爆擊沖天炮 >觸發黑焰火炬

而這部影片已在網路上瘋傳，許多玩家表示這才是我們想在這個模式看到的無限可能，也期待之後出現更神奇的搭配。「隨機單中：大混戰」將開放至四月。