無隅書會與蘭亭書學會締盟 攜手推廣書法藝術傳承文化

台南市無隅書會與高雄市蘭亭書學會於高雄市文化中心至高館締結姊妹會，會後進行大合照並互贈畫冊，象徵兩會書藝交流合作正式展開。（蘭亭書學會提供）

記者吳文欽／高雄報導

台南市無隅書會十七日於高雄市文化中心至高館舉行「藝起書念Ⅱ」書法展開幕式，並與高雄市蘭亭書學會正式締結為姊妹會，約定以蘭亭書學會為姊、無隅書會為妹。此次結盟不僅是兩個書會的重要里程碑，也為臺灣書法團體交流寫下新頁。

兩會表示，未來將持續深化合作，規劃聯合展覽、主題交流與經驗分享，讓更多民眾親近書法藝術，為中華文化的傳承與推廣共同盡一份心力。

無隅書會創會暨指導教授方巖，與蘭亭書學會創會指導教授郭芳忠，皆為學養深厚、德藝兼備的書法名家，長期惺惺相惜。基於對書法藝術研究、交流與推廣的共同理念，雙方促成締結姊妹會，期盼透過聯展、學術交流與推廣活動，攜手發揚書法之美，深化書藝在當代社會的文化價值。

蘭亭書學會成員以國立高雄師範大學書法研究所碩、博士班在校生與校友為核心，會員成員以碩博士為主，約一百二十餘人，涵蓋大專院校教職人員、專業書法教師及各行各業書藝愛好者，在南部書法界具有相當影響力。

（蘭亭書學會提供）

蘭亭書學會理事長吳文生於會內發布展覽與締盟訊息後，獲十餘位理監事幹部及眾多會員到場見證結盟，郭芳忠教授亦親臨現場。當日書法家黃志煌、高師大國際事務處陳柏伩、甲骨文學會暨忘年書畫會推展協會理事長柯耀程，以及多位書法界人士與書藝同好共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

無隅書會會長由書法家鄭淙賓榮任，現有會員二十三位，來自全國各地，多為方巖教授歷年指導之學生。會員長期投入聯展、個展、創作、競賽、書法教學與研究，展現紮實而多元的創作能量。