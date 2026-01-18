無隅書會「藝起書念2」書法展 高雄文化中心至高館展出

無隅書會是由國家中山書法文藝獎得主方嚴教授領導其所教過的學生共同創立，其會員為書法愛好者與來自全國各地的比賽常勝軍；展覽主題「藝起書念2」自即日起至一月廿七日在高雄文化中心至高館隆重展出，歡迎大家撥空前往參觀指教。(見圖)

策展單位今(十八)日說明，這次展出作品約八十件，書體有篆、隸、楷、行、草，或綜合各書體的跨度書，傳承漢文字的衍變，同時發展出豐富的藝術內涵；展出題材豐富，有詩、詞、歌曲、勵志名言佳句、時事、格言等。還有難得一見的多種硯台款式展出，期盼能引發學習書法的動機，吸引人潮共賞。

該展於十七日下午二時舉行開幕，其中有一項特別活動，即無隅書會與高雄市蘭亭書會締結為姊妹會；兩書會結盟，不僅為開幕儀式帶來人潮盛況，且有助於兩書會日後的交流切磋、研究分享及推廣。當天還安排書法日課分享，在輕鬆聊天和對話中，無私無保留的分享會員們累積多年的書法學習、比賽、研究、創造的經驗，為浩瀚無垠的書法藝術盡一份棉薄之力。