無須修改法律! 日本聯合內閣推動廢除致命性武器出口限制

[Newtalk新聞] 據日本《朝日新聞》今 ( 12 ) 日報導，日本自民黨和日本維新會已開始考慮最早於年底前成立執政黨協商會議，以就廢除限制日本武器出口用途的措施展開全面討論。現有政策規定，日本武器出口僅限於救援、運輸、警戒、監視和掃雷「五種用途」。一旦解禁，具備殺傷能力的致命武器出口將大幅增加。

以上消息來自多位政府和執政黨內部人士。2014 年制定的「防衛裝備轉移三原則」運用指針將武器出口限定於上述「五種用途」，該原則取代了之前的「武器出口三原則」。旨在擴大武器出口的自民黨和日本維新會在其聯合執政協議中明確表示，將在 2026 年通常國會會期內廢除「五種用途」限制。

修訂「防衛裝備轉移三原則」及其運用指標無需修改法律，只需通過政府和執政黨內部程式即可完成。「三原則」的修訂將在內閣會議上決定，而「運用指標」的修訂將在國家安全保障會議的九大臣會議上決定。

日本首相高市早苗在 5 日的眾議院全體會議上強調：「自民黨和日本維新會已同意廢除『五種用途』限制。我們將就儘快修訂『防衛裝備轉移三原則』推進具體討論。」

在 11 日防衛裝備廳主辦的活動上，防衛相小泉進次郎通過視頻致辭表達了他的想法：「我們將與相關省廳和機構合作，為儘快修訂運用指針推進相關討論。」

