無須開戰！ 共軍可封鎖臺能源供應 華府智庫籲「重啟核電」

大陸解放軍海上軍力已具備干擾台灣商業航運的能力，對台灣能源安全構成嚴重威脅。華府智庫捍衛民主基金會最近進行的兵推報告指出，台灣對進口液化天然氣的高度依賴成為最大弱點，大陸可透過港口安全檢查或對出口國施壓，在不觸發戰爭的情況下中斷台灣能源供應。報告建議台灣增強能源韌性，包括重啟核電並投資小型模組化反應爐，以降低能源安全風險。

美國智庫捍衛民主基金會兵推，認為共軍無須開戰，就能阻斷臺灣能源供應。(TVBS／陳建銘攝)

華府智庫捍衛民主基金會發布的「大陸對台灣能源命脈脅迫」兵推報告揭示，台灣多項關鍵物資高度依賴進口，其中液化天然氣（LNG）是最大弱點。目前台灣近一半發電量來自LNG，而儲槽僅能支撐約10天的正常使用量。由於台灣每天只需一艘LNG船補給，大陸可透過各種形式的騷擾，在不觸發戰爭的情況下中斷台灣的能源供應。

捍衛民主基金會中國項目資深主任辛格頓表示，如果每星期減少一艘補給船，就能嚴重削弱台灣的LNG儲量。他指出透過假訊息可能導致價格上漲、恐慌性採購以及政治不穩定，而文件、程序和法規有時比炮彈更具殺傷力。

該報告對美國和台灣都提出了具體建議。美國應啟動為台灣商船提供護航或更換國旗的規劃，並與盟友在台灣周邊進行護航演練。台灣則需強化能源韌性，包括擴大LNG儲存量、增加採購美國LNG以降低對卡達的依賴，同時核能必須成為解決方案的一部分。

辛格頓強調，台灣最後一座核反應爐幾個月前已除役，他認為應該大力推動重啟它。美國海軍退役少將蒙哥馬利認為，經過一段時間後，小型模組化核反應爐（SMR）將會有很滿意的客戶，他相信賴總統對這項技術有諸多考慮。

辛格頓呼籲台灣人民和立法院展現政治勇氣，正視能源安全問題。他表示，面對LNG的灰色地帶脅迫，若沒有核能台灣將難以度過難關，這可能會改變人們對接受不同類型核能的態度。

出席研討會的報告撰寫人直言，台灣的核能政策是基於政治而非物理考量。

