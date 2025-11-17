無預警公告！知名甜點店將歇業 老客人崩潰：太可惜了

基隆頗具人氣的甜點店寂人甜食近日宣布即將結束營業。（圖／翻攝自@alonebutsweet IG）





基隆頗具人氣的甜點店寂人甜食近日宣布即將結束營業，讓許多老客人感到震驚，大嘆「真心捨不得」。

寂人甜食昨（16）日在官方IG上公布頂讓公告，表示「明年租約到期後，寂人甜食將隨之劃下句點，誠心希望有人可以承接這個空間，包含內部營業設備和傢俱。意者歡迎私訊聯繫」。

貼文公開後，有網友詢問「會另尋他處嗎」，但店家在下方回應「不會喔」，讓許多老客人感到不捨，紛紛留言表示「我才剛發現這麼好吃的蛋糕店，實在很可惜」、「太突然了」、「太可惜了」，甚至敲碗「有機會以別種方式繼續經營嗎」。

自己的愛店結束營業，總是會十分惋惜，除了寂人甜食，從日本來台的日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」也在11日宣布1號店將結束營業，讓許多老饕感到不捨，所幸店家表示「今年5月進駐南港LaLaport的2號店將繼續營業」，讓粉絲們得以繼續品嘗美味。

