無預警取消訂房翻倍賣？ 估9人受害 飯店：沒超賣

有民眾日前透過網路訂房平台，預訂高雄新興區一家五星酒店，BTS演唱會檔期的雙人房，沒想到無預警收到客房取消通知，仔細一看卻發現，同房型從3478元翻倍漲到7850元繼續銷售，氣得PO網，意外釣出初估9名，同樣情形的受害者；對此飯店業者澄清，絕對沒有超賣客房，是第三方訂房平台系統問題，導致爭議，建議消費者向平台聯繫後續賠償事宜。

民眾大包小包拖著行李箱，走進飯店內，辦理入住手續，不過有民眾訂房後，卻無預警被取消，事後發現，房間明明還有但價格卻翻倍漲，氣得PO網，釣出遭遇同樣情形，受害者初估就有9人。

當事人說：「原來有消費者，透過第三方訂房平台，預訂11月19到20日，BTS演唱會期間，高雄新興區一家五星酒店，要價3478元的雙人房，沒想到，日前突然收到被取消客房通知，才發現，同房型從3478元漲到7850元，繼續銷售，氣得TAG觀光局長。」

觀光局副局長劉秀英說：「演唱會消息公布後短時間內大量的訂單同時湧入，造成了第三方訂房平台系統發生異常，以至於未完成訂房並非旅館端主動的取消訂房，第三方訂房平台，針對受影響的旅客提供了全額的退款，並且加碼補償10%的平台點數。」

儘管飯店業者澄清，並未超賣客房，是第三方訂房平台系統異常，造成未接收到任何訂房資訊，建議消費者向訂房平台，聯繫退訂房相關事宜，但，若有爭議，消保官也表示，可向市府消費者服務中心，提出申訴保障權益。

