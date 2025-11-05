無預警合體陳美鳳！台八女星不藏了 公開「超狂新身份」

記者宋亭誼／台北報導

胡嘉愛、徐千京、王瑋瑜登上節目《美鳳有約》暢談斜槓人生，從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，3人以真誠與才華展現女性的多元力量。陳美鳳在訪談中對3人的努力給予極大肯定與鼓勵，表示：「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」

（左起）胡嘉愛、王瑋瑜、徐千京一起合照，展現戲劇、主持、創作的多元能量。（圖／民視提供）

胡嘉愛從戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人。她籌備的新網路節目「療聊」，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓，胡嘉愛笑說：「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」她希望節目能成為大家的心靈休息站。

徐千京在戲劇中的穩定表現備受肯定，錄製《美鳳有約》時，她分享主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量，「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。

（左起）胡嘉愛、王瑋瑜、徐千京笑聲連連，正能量滿滿。（圖／民視提供）

王瑋瑜近來擔任節目《快樂故事屋》主持人，她與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程，王瑋瑜說：「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」節目現場氣氛溫馨又真摯，充分展現凝聚力與暖度。

