無預警宣布近20年廣播節目沒了！陳揮文曝「被離職」下一步：我無以為報

媒體人陳揮文今（29）日凌晨突在臉書宣布，結束在《飛碟電台》長達近20年（2006年7月至2025年11月）的廣播節目。陳揮文特別提到，他是「被離職」的，但雙方是好聚好散，尊重飛碟電台對於新節目規劃的考量，呼籲聽眾繼續支持飛碟。文末，陳揮文也透露個人心情，以及未來的規劃。

「陳揮文時間，下台一鞠躬！」​陳揮文表示，他從​飛碟電台、飛碟晚餐畢業了，前幾天電台主管告知時，他的第一個念頭是「來是偶然，去是必然」，這句是跟立法院長韓國瑜學的。有上台就有下台，他要對每位聽眾發自內心深深一鞠躬。

但陳揮文也提到，他並非主動離職，而是被離職，百分百尊重飛碟電台的節目規劃，在這19年的時間裡，電台給了他完全自由的主持空間，真的無以為報。他強調，離職是好聚好散，沒有任何不愉快，廣播經營非常不易，請聽眾繼續支持，下周起就會有新的節目。

​陳揮文也說，他個人一切都好，平日中午他會在YouTube的「陳揮文直播​」，午後則伺機到各電視台，跑通告、拚經濟。文末，他再度提及韓國瑜當年的金句「人生，一期一會」，並笑稱本打算在最後一集中清唱「感恩的心」，但百感交集之下忘了，「謝謝每一位聽眾朋友，謝謝飛碟電台！」

