無預警封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商生計受衝擊

內政部昨日無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，台北市議員張斯綱表示，中央政策缺乏緩衝期，導致台北市大量依賴該平台行銷的微型電商、個人工作室及新媒體創作者瞬間失去營生工具。（本報資料照片）

內政部昨日無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市議員張斯綱5日表示，支持政府打擊詐騙，但中央政策缺乏緩衝期，導致台北市大量依賴該平台行銷的微型電商、個人工作室及新媒體創作者瞬間失去營生工具。北市產發局表示，若商家或民眾有相關需求，可洽台北數位企業發展中心，將提供一對一諮詢，並視個別情形協助轉介至其他適合的電商平台。

張斯綱指出，台北市是數位行銷與新創產業的重鎮，許多經費有限的年輕創業者、美妝博主、代購業者，長期將「小紅書」作為導流與維繫客戶的主要管道，中央一聲令下「說斷就斷」，讓業者措手不及，不僅已投放的廣告預算泡湯，更面臨訂單無法出貨、客戶聯繫中斷的「斷鏈」危機。

廣告 廣告

張斯綱強調，這不只是看不看得到貼文的問題，而是許多人的飯碗直接被打破，此次內政部無預警封禁，網路上許多年輕人已哀鴻遍野，更多市民也表示，他們支持防詐，但政府應給予轉移平台的緩衝時間，如今平台連線受阻，部分消費者找不到賣家，賣家也無法履約，極可能引發恐慌性退款與詐欺誤會。

張斯綱說，為降低對北市經濟與治安的衝擊，北市府應立刻緊急因應，啟動災損評估，產發局與商業處應透過商圈及公協會，儘速掌握受影響的商家規模與災情，不能視為單純中央事務而置身事外； 針對受創嚴重的微型創業者，市府應主動提供「平台轉移」的技術輔導，如轉移至IG Reels、Shorts等，並協助對接數位轉型補助資源，協助青年度過難關；北市法務局消保官室應儘速擬定處理原則，針對因「政府封網」導致的履約爭議建立諮詢指引，協助買賣雙方釐清責任，避免單純的政策因素演變成大規模消費訴訟。

張斯綱議員最後呼籲，打詐是全民共識，但手段應細緻周全。在中央政策造成的混亂空窗期，市府必須展現行政效率，接住這些無辜受波及的創業者與消費者。

產業局指出，本局所成立的「台北數位企業發展中心」針對中小企業長期提供跨境電商、數位行銷與平台經營的專業輔導服務。若本市商家或民眾有相關需求，皆可洽詢數位企業發展中心，中心將提供一對一諮詢，並視個別情形協助轉介至其他適合的電商平台。

北市法務局提醒，小紅書為境外社群平台，非典型電商網購平台，小紅書上的賣家，有可能多數都在境外，發生退貨、退款或履約爭議時，聯絡不易且可能不適用我國《消費者保護法》，求償風險較高。

北市簡任消保官葉家豪建議，消費者於網路購物時，優先選用國內合法具信譽的電商平台，針對小紅書平台上成立的交易關係，建議消費者可先以其他聯繫方式，與賣家聯繫確認後續履約情形；另若賣家為國內業者，而未如期交付且以信用卡方式支付款項者，可向發卡銀行申請爭議款，或向各縣市政府消費者服務中心提起申訴，以保障自身權益。

【看原文連結】