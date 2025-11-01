無預警接任台肥董事長惹議！吳音寧：最重要的還是農民和員工權益

行政院中部辦公室副執行長吳音寧。 圖：取自吳音寧臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 原為國營事業的台灣肥料公司晚間公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，原董事長李孫榮任期還有一大半就被下，引發關注。對於自己將成為台肥新任董事長，吳音寧今（1）天在臉書寫下：「我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」她並強調：「最重要的，還是農民和員工的權益。」

吳音寧上午按照行程外出，未接電話，透過助理對外表示，吳音寧的回應都在個人臉書，不再個別說明。吳音寧今早在臉書發文寫道：「台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。謝謝大家的關心。週末愉快，」

吳音寧曾擔任台北農產運銷公司總經理，期間陸續出現北農休市、殘菜事件、送揚獎、表哥政治綁樁等爭議事件，當時還是台北市長的前民眾黨主席柯文哲曾說她是「誤闖叢林的小白兔」，更曾被譏諷是「高薪實習生」，之後角逐彰化縣立委未果，緊接著擔任行政院中辦副執行長，如今接下年薪超過600萬的台肥董事長，再度引發議論。

根據台肥網站，美國德拉瓦大學環境工程研究所博士畢業的李孫榮任期從去年6月26日至2027年6月25日，距離任期結束還有一年多時間。李孫榮學術背景深厚，熟悉環境保護與土壤健康，曾擔任嘉南藥理大學校長及環境永續學院院長，長期推動產官學研合作，就任以來跟進政策，積極拓展氫能領域。

台肥29日舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集農業部、環境部、農糧署、農試所、台大、成大、中興等學研機構及各縣市農會代表，並邀請歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，李孫榮出席也提到，會在台肥80週年之際，把台肥從傳統肥料供應者，轉型為結合綠能智慧農業的永續企業。

