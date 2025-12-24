無預警曬婚戒求婚成功！ 禾浩辰「1句話」喜曝與小3歲吳品潔修成正果

禾浩辰分享求婚成功畫面。（翻攝臉書）

以電影《等一個人咖啡》一炮而紅的男星禾浩辰2023年8月認愛小他三歲的吳品潔，這兩年也在社群大方分享甜蜜畫面，今他無預警曬出求婚成功喜訊，寫下「She said yes」，短短一句話，卻盡露他興奮之情。

35歲的禾浩辰曬出鑽戒照，寫下「She said yes」，並分享求婚那刻的驚喜畫面，以及為了求婚把鑽戒藏在襪子裡的模樣，可見用心良苦。據悉吳品潔早已見過禾浩辰媽媽，兩人感情穩定中成長。

禾浩辰求婚成功幸福滿溢。（翻攝臉書）

禾浩辰與吳品潔是因2019年合作戲劇《你有念大學嗎？》而認識，初期是朋友，後來因為共同喜愛潛水，藉由交流潛水話題而更熟，兩人都是戶外活動愛好者兩年前8月被媒體拍到後大方承認戀情。

禾浩辰為了求婚把鑽戒藏在襪子裡。（翻攝臉書）

