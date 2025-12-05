無預警禁小紅書一年 劉世芳：視台灣法治於無物、不值得支持

內政部長劉世芳今拜會民進黨團，針對禁小紅書一年的規定做說明。（資料照片／李智為攝）

內政部昨天（4日）無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，即日起對小紅書實施為期1年的限制。對此，內政部長劉世芳今天（5日）回應，內政部是依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定處理，小紅書在台灣沒有落地，也沒有法定代理人，並且聯繫都是已讀不回，她強調，小紅書從來不管台灣的法治，視台灣的打詐條例於無物，「這樣的小紅書值得我們去支持它嗎？不值得。」

中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，昨天內政部政府啟動「網際網路停止解析與限制接取」，遭外界質疑箝制言論自由。對此，劉世芳今天上午拜會民進黨團會後受訪回應。

劉世芳說，政府是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，對於相關的要求已讀不回，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發文發函通知小紅書上海母公司完成行政程序，並在昨天對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取的命令。

劉世芳重申，政府聯繫小紅書非常多次，但小紅書在台灣沒有法定代理人，聯繫也已讀不回，從來不管台灣法律，視打詐於不顧，「這樣的小紅書值得支持它嗎？不值得。」

媒體追問，國民黨批評這是「網路戒嚴」，還酸說要跟進中國翻牆。劉世芳指出，有人說小紅書用戶有300萬，涉及詐騙件須下架件數，比例上仍低，也有人問為什麼不禁臉書、Line ？因為臉書、Line等公司在台灣有管理階層、法律代理人，打詐中心需要處理業務都可以溝通，他們也已經依照要求下架詐騙相關內容。台灣是有法治的地方，要到台灣做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。



