無預警血癌恐是「吸」來的！醫示警：通勤族要避開苯

民眾日常生活中無時無刻都可能與環境化學物質互動，雖然多數時候毫無感覺，但長期過量暴露卻可能悄悄提高包含血液疾病在內的多種健康風險。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，風險高低取決於「劑量乘以時間」的累積，只要用對方法就能將健康風險降到最低。

蕭捷健警告，街道空氣中飄浮的苯(Benzene)是國際公認的一級人類致癌物，研究指出長期暴露更與急性骨髓性白血病(AML)的風險有明確關聯。這種物質的主要來源包括汽柴油廢氣、加油站油氣，甚至二手菸。他建議通勤族在塞車或行經隧道時，務必將空調切換成車內循環模式，加完油就立即開走，避免在油氣瀰漫的環境中久留，並果斷遠離二手菸的攻擊範圍，同時別在怠速空轉的車輛旁或廢氣密集的停車場長時間停留。

針對室內殺蟲劑與農藥的使用，蕭捷健提醒，研究顯示若在孕期或家有幼兒時頻繁在室內噴灑殺蟲劑，可能提高孩子罹患白血病的風險。他強調關鍵心法就是別在室內亂噴藥，蔬果要吃也要洗。至於蔬果上的農藥殘留問題，歐盟報告指出只要清洗得當，風險其實非常低，不必過度恐慌。

蕭捷健分享洗菜的黃金準則，清水就是最好的清潔劑。他建議用流動的清水搓洗，地瓜、馬鈴薯等表皮較硬的可用軟刷輔助，務必先洗再削皮以避免表皮污染物沾染果肉，且不需要額外使用肥皂或蔬果洗滌劑。

搬入新家時常伴隨的「新家味」，蕭捷健指出這股氣味中很可能潛藏著另一位一級人類致癌物——甲醛(Formaldehyde)。雖然一般家庭濃度遠低於工業環境，但在剛裝潢好的密閉空間裡仍可能超標。他建議裝潢完工後給新家至少數周到數月的通風時間，並從源頭把關優先選擇有信譽、有認證的低甲醛建材與家具。

世界衛生組織(WHO)建議，室內甲醛濃度在30分鐘內不應超過0.1mg/m³(約0.08ppm)。蕭捷健強調，若濃度偏高首重加強對流通風並輔以活性碳吸附，千萬別用香氛產品去蓋住味道，那只是掩耳盜鈴。他呼籲民眾從今天起少吸一口廢氣，多花一分鐘洗淨蔬果，為心愛的家多開一扇窗，這些聰明的日常選擇就是在守護體內那座精密而安靜的造血工廠，將健康牢牢掌握在自己手中。

