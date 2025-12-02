「無頭女屍」命案！32歲媽遭斬首、雙手切除 3月大嬰遺棄修道院外

德國近期出現駭人命案，一名女性的無頭屍體在蒙雷阿爾（Monreal）附近的森林中被民眾發現。圖／翻攝自pexels

德國近期出現駭人命案，一名女性的無頭屍體在蒙雷阿爾（Monreal）附近的森林中被民眾發現，警方研判她可能是兩週前於高速公路旁被棄置的一對斷手的主人，而她剛出生不久的嬰兒則在另一地區的修道院外被人發現。

根據外媒的報導，事件起於兩週前，奧爾佩（Olpe）附近的A45高速公路，一名駕駛在路邊發現疑似人類遺骸後報警，警方封鎖現場並採集證物，遺骸後來證實是一雙被切下的女性手部。

兩週後距離約70英里外的蒙雷阿爾森林中，一名步行者意外發現一具無頭女性屍體。法醫表示，死者雙手於死後遭到斬除，頭顱仍下落不明，警方正進行DNA比對以確認身份。而警方也持續在森林與相關地點封鎖搜索，表示已取得「大量線索」，但仍未尋獲失蹤的頭顱。

報導中指出，死者疑為一名32歲的厄立特里亞籍難民母親，生前居住在波昂的一處難民收容所。而她僅三個月大的嬰兒近日在黑森州瓦爾德索爾姆斯（Waldsolms）的一座科普特正教修道院外被發現。僧侶在修道院門口看到一輛嬰兒車，內有嬰兒，被仔細包裹，並附有姓名與出生日期標籤。警方指出，嬰兒情況穩定，似乎刻意被放在顯眼位置以確保被發現。

調查人員目前鎖定死者的41歲伴侶作為重要調查對象，此人目前身處歐洲境外，並已被當地官方拘留接受訊問。警方也已搜查死者在收容所的房間，但未找到暴力跡象。警方呼籲民眾若掌握相關線索，應立即向當局通報。

此外，德國近期亦發生另一起備受關注的案件，失蹤八年的啤酒公司König Pilsener經理拉爾夫（Ralf K.）的遺體，於埃森（Essen）一處車庫中的一輛廢棄賓士車內被發現。屍檢確認死因為輕生，排除他殺可能。



