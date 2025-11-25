無風無雨洪水卻來！吉利潭災民苦嘆：家園全毀了

水勢突然升高，導致許先生的家園全毀。（圖／東森新聞）





花蓮今年災難不斷，但其中一戶民眾卻接連3次都遭殃，真的苦嘆老天爺為何對他們這樣。上回鳳凰颱風造成北岸明利村被慘淹，水利署亡羊補牢，修築臨時土堤，但11月22日這天，無風無雨還無警報的情況下，水勢升高，卻導致住在南岸吉利潭的許先生一家人，溪水灌進家園全毀。對此，第九河川局卻表示，吉利潭本身是低窪區，因為淤積造成上游的水流入民宅，與土堤工程並無關聯。

踩著滿地泥濘返回家園，要是沒有沿途的電線杆，根本看不出這裡原本是一條道路。這裡是光復大馬村吉利潭附近，不只住家深陷黑泥，原本的道路也變成水路，但颱風都走了，怎麼還這麼嚴重？災民不滿說全是因為它。

受災戶許爸爸：「現在怪手在那邊鏟，我們這邊他就沒有要管啊。我們是住靠比較南邊，根本沒有人管。」

許先生的家，11月22日被馬太鞍溪帶來的洪水沖毀，初估損失超過3000萬。但11月22日無風無雨無溢流，怎麼會？我們從地圖上來看，923堰塞湖溢流，光復鄉地勢增高，在11月10號，馬太鞍溪水位升高，便橋遭沖毀，明利村災情嚴重。水利署亡羊補牢，在破口修築臨時土堤，並且讓水流流回馬太鞍溪主流，結果水勢一漲高往低處流，卻流往南岸的吉利潭。

受災戶許先生：「從吉利潭的進出口，到我們的地方大概4百公尺，都是淤泥，前進不了。」

先前樺加莎颱風，他位在光復的壽司店全泡在泥濘當中。此次鳳凰颱風，父母居住在吉利潭附近的住家也遭殃。這次是第3次了，九河分署才剛承諾24日協助災民返家拿家當，結果無風無雨家園就沒了，他憤怒又不解，希望討個說法。

受災戶許爸爸：「天災的話，我們有天然災害的救助辦法，那我們都沒話講。現在不是天災啊，那是什麼？」

電訪第九河分署副分署長陳世峰：「既然它是潭，潭就是說它是一個比較低窪的地區，之前縣政府也做了撤離，那個地方還是屬於危險的區域。」

許先生投入畢生積蓄，耕耘超過25年，本來打算退休後在這養老，卻3度遭到泥水衝擊，如今得到這樣的回應，心中的憤慨怎麼放得下。

