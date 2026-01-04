無骨科！超天醬作者新作《Sister Other Paranoia》只有兄妹情誼，網：至少有血緣關係吧？

由《主播女孩重度依賴》原作者 にゃるら（Nyalra）領軍打造的最新暗黑視覺小說《Sister Other Paranoia》目前已上架 Steam 商店。本作集結了前作的原班人馬負責。其中關於「兄妹」關係的黑暗與壓抑主題，也讓許多網友好奇是否會有「骨科」內容，沒想到官方馬上回應：「不會有任何描寫」

是妹妹，但沒有骨科。（圖源：HazeDenki）

由於遊戲標題含有「Sister」，加上主打兄妹間的扭曲物語，許多玩家紛紛猜測劇情是否包含動漫中俗稱「骨科」的兄妹戀愛要素。針對玩家在 Steam 討論區的提問，開發商 HazeDenki 也出面給出正式回應，證實遊戲裡面沒有這些描寫，只有「哥哥與妹妹之間真摯的感情」

這項官方澄清雖然讓部分期待「骨科劇情」的玩家感到失望，卻也在社群間歪樓到有趣的討論風向。大量玩家在得知沒有戀愛要素後，反而幽默的自我安慰：「不～…他們至少確定是有血緣關係吧？」、「單戀也很棒」甚至是開玩笑的說：「你們剛失去了一名顧客」、「2026 年首個失敗作品確定」、「年度最大錯誤，而且現在才剛到 1 月 3 日」