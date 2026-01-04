無黨團聲源也走了六屆 李順進：靠選民信任，另談無黨籍問政：沒靠山，更要靠實力

【互傳媒/ 記者 范家豪 / 高雄 報導】 高雄市議員李順進今（4）日接受《南方視角》專訪，談到無黨籍在市議會問政的現實處境。他直言，沒有黨團就少了「聲援」與資源後盾，但自己一路走來很清楚：能夠站穩腳步，靠的是選民長期的信任與一件件做到位的服務。他在節目中表示，自己曾擔任兩屆里長、一路到六屆市議員，正是地方鄉親用選票累積出來的託付。

「沒有黨團聲援」也要做出辨識度：把服務做穩、把協調做深

談到無黨籍如何在議會「活下來」，李順進指出，少了政黨資源，反而更需要把每一次陳情、每一個案件都做到可被檢驗；而無黨籍的優勢，是能在不同立場之間更務實地協調，缺點則是曝光與聲量往往不如有黨團支援者來得容易。也因此，他更重視「把事情解決」而不是「把話講得漂亮」。

廣告 廣告

「四個安全」最有感：前鎮、小港的交通安全是長期主戰場

李順進在訪問中強調，他長期關注「環安、治安、交安、工安」四個面向，但在前鎮、小港的生活場景裡，「交通安全」常是最容易被忽略、卻最貼近市民每天的痛點之一。從通勤、就學、商業車流到大型車行駛路線，他認為「分流」與「降低衝突點」才是提升安全的根本。

爭取「機場下方隧道打通」：大型車不用再擠中山路、宏平路

在具體政策上，李順進提出一項他持續爭取的方向：推動「機場下方以隧道方式打通」，用更有效率的路網連接，紓解東高雄與南高雄交通壓力。他指出，若能完成分流，大型車就不必再主要行駛中山路或宏平路，除了降低壅塞，也能減少大型車與一般車流、機車在同一路段交織的風險，進一步提升整體交通安全。

榮民、新住民在政治氛圍下成「另一種弱勢」：需要更多被看見

除了交通議題，李順進也把焦點放在社會關懷。他在節目中提到，榮民與新住民在當前政治環境中，某種程度上「變成另一種弱勢」：容易被貼標籤、被誤解，甚至在公共討論中被忽略。他認為，政府與社會應用更平等、務實的方式理解與支持，讓「看不見的人」能真正被政策照顧到。

談市政與選情：用「能否解決民生、能否承擔檢驗」當標準

面對高雄市政走向與接下來選戰氛圍，李順進在節目中也拋出一個提醒：市民選市長、選議員，最重要的不是口號，而是能否把民生問題解到位、能否接受制度化的監督與檢驗。他也期待議會在未來能扮演更有力的監督角色，同時在該合作的議題上務實推進，讓政策真正落地。

《南方視角》本集專訪聚焦「無黨籍問政的真實處境」與「前鎮小港最迫切的交通安全」，也讓外界看見地方政治人物如何用長期服務累積信任、以具體工程與分流思維回應市民日常的不安感。