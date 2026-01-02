無黨籍參選 應佳妤拍影片認「有特權」藍選將憂分裂

記者王郁蓁、陳志峰、高貫軒／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城案，遭到黨內停權處分，傳出女兒應佳妤可能代母出征，遭到批評「有特權」；應佳妤2日發影片表示「自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，她沒有做錯事」只是應佳妤是否參選，卻始終沒有正面回應，也讓國民黨議員分析，若是應佳妤參選，可能不只會瓜分泛藍選票，恐怕也會拿下部分小草票源。另外，中正萬華選區傳出于美人也將參選，對此她表示「這個年代，所有事情都可能發生。」

面對網路瘋傳的「特權量表」，應佳妤以英文做出回應。

應曉薇女兒應佳妤：「是的，我承認有特權。」

應曉薇女兒應佳妤自拍影片，全程英文大方承認自己有特權，因為近期網路瘋傳特權量表，應佳妤就被網友直接點名。

應曉薇女兒應佳妤：「我從小就是在一個努力工作的巨星單親媽媽照顧下長大，衣食無憂也有機會出國，這些都是事實，我不否認。」

應曉薇、應佳妤動作頻頻，被解讀是為議員選戰鋪路。

不只替媽媽涉貪喊冤，應曉薇也在媒體群組幫忙轉發，母女倆動作頻頻，被解讀是在替中正萬華議員選戰鋪路。儘管應佳妤非國民黨員無法參加初選，但外界也猜測可能是用無黨籍身分接棒媽媽；而這也讓其他藍營選將挫咧等。

國民黨台北市議員鍾小平：「應佳妤分到吳怡萱的票，也分到國民黨的票，吳怡萱也一直放話，說要讓我當平民。國民黨不管老的新的，國民黨的票要跟應佳妤堅壁清野，我們的票不能被他拿走。」

鍾小平直言，應佳妤會瓜分藍營票源。

國民黨台北市議員擬參選人李孝亮：「我覺得壓力倒是不至於啦，因為我覺得其實能來這邊做服務，我相信都是中正萬華大家、居民樂見的。」

畢竟就算是無黨籍，應佳妤依舊能承接應曉薇所累積的票源、造成泛藍分裂，對早早備戰的民眾黨吳怡萱恐怕也是威脅，因為應佳妤露面時身上幾乎都會別上「KP」徽章，似乎有意拉攏小草。

地方傳出，于美人可能參選中正萬華議員。

但中正萬華不只應佳妤可能參戰，地方更盛傳2024曾以無黨籍參選立委的于美人，2026議員選戰不會缺席。對此，于美人未否認，只強調「這個年代所有事情都可能發生，也可能不會發生」埋伏筆。若應佳妤和于美人都投入戰局，中正萬華勢必將掀起一番波瀾。

