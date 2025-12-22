無黨籍宜蘭市代會主席林智勇因涉案解職 副主席吳建基補選當選主席

宜蘭市代會主席補選，經投票結果由副主席吳建基勝出，榮獲當選主席。（記者董秀雲攝）

無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇涉假車禍詐保，判刑四年六月、褫奪公權三年定讞後被解職，宜蘭市代會今（廿二）日舉辦主席補選，以現有十五席代表經投票結果，無黨籍副主席吳建基以十二票勝出，榮獲當選，並宣誓就職，任期至明年一一五年十二月廿五日。吳建基感謝宜蘭市代會同仁力挺，期許未來一年任期，扮演好主席角色，與全體代表共同打拚，除了監督宜蘭市公所施政，也要做好為民服務工作，讓宜蘭市向前邁進。

林智勇四年前以宜蘭市代會公務車製造假車禍，企圖詐領140萬元保險金未遂，一審判刑四年六月、褫奪公權三年，二審維持原判，林不服再上訴，最高法院認定原判決認事用法並無違誤，今年一一四年十一月十四日駁回，全案定讞，市民代表及主席一併被解職，主席補選結果由副主席吳建基勝出。

林智勇因案被羈押期間，從去年十二月起副主席吳建基以代理席職務經常出席活動，主席補選以現有市代十五席，經投票結果以十二票比三票擊敗宜蘭市代林飛身，由現年六十三歲吳建基當選並宣誓就職。

林智勇出身宜蘭政治世家，伯父林榮星曾任二屆議長，父親林李榮華曾任縣議員，林智勇首度當選宜蘭市代並選上主席，獲得五連霸近二十年主席，解職後主席換人做，由副主席吳建基榮獲當選。