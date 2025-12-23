無黨籍王醒之不選基隆市長！挺謝國樑或童子瑋？曝決定因素

明年九合一大選，外界關注基隆有影響力的「第三勢力」無黨籍前議員王醒之動態，王醒之表示他不會參選市長，會專注在輔選無黨籍議員陳冠羽以及陳冠羽辦公室主任拔耐．茹妮老王兩人勝選，他會以「議題政治」就財劃法、四接、基隆港市發展等議題，要求藍綠候選人表態。（摘自王醒之臉書／徐佑昇基隆傳真）

賴清德總統表姪、基隆市議長童子瑋將獲得民進黨基隆市長提名，基隆市長謝國樑去年就表態要爭取連任，但由於白營預期不會派人參選，外界關注基隆也有影響力的「第三勢力」無黨籍前議員王醒之動態。王醒之表示他不會參選市長，會專注在輔選子弟兵暖暖區無黨籍議員陳冠羽以及陳冠羽辦公室主任拔耐．茹妮老王兩人勝選，他會以「議題政治」就財劃法、四接、基隆港市發展等議題，要求藍綠候選人表態，也確立基隆市長「藍綠對決」的態勢。

明年九合一大選基隆市長藍綠人選大致底定，藍營將由現任市長謝國樑爭取連任，綠營將提名現任議長童子瑋角逐，由於白營已有邱佩琳擔任副市長，預期會禮讓不派人，外界關注基隆目前現存有影響力的「第三勢力」前議員王醒之是否會繼去年立委後繼續挑戰市長選舉。

王醒之表示，他預計不會參選明年基隆市長，目前心力會先放在全力輔選陳冠羽和拔耐．茹妮老王兩人，並將他們都送入基隆市議會。他強調，拔耐．茹妮老王上次選舉在平地原住民選區與勝選的議員陳明建僅差300多票，繼續努力很有機會。

王醒之批評，目前台灣政治已經陷入同溫層運動，只剩下選邊站的對抗，像目前的政治僵局就是一例，預期接下來藍白提出彈劾後，民眾就會開始發現主流政治造成的「乾耗」危機，進而質疑目前的「顏色政治」是否還能夠讓民眾生活更好、更進步？

王醒之強調，他雖不會參選市長，但會繼續力推「議題政治」，包含港市之間關係、基隆港未來發展、四接以及財劃法議題。他舉例，像是基隆要發展港市經濟，但是卻放了一個四接在旁邊，本身就是充滿矛盾，這都是未來參選者必須明確表態的部分，也就是到底要聽「黨意」還是「民意」？

至於財劃法部分，王醒之說，當初他在競選去年立委時，是首先且從頭到尾強調財劃法的候選人，因為基隆建設永遠沒有辦法有完整的設計規畫，無論哪黨執政，都要看中央嘴臉爭取預算，東補西補，馬路永遠做不好，所以未來的市長候選人，應對財劃法明確表態，並說明會如何規畫。

