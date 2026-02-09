無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費遭搜索 韓國瑜：尊重司法

台北地檢署今(10）日上午前往立法院無黨籍立委高金素梅辦公室進行搜索，據了解，高金素梅疑涉詐領助理費等原因遭檢方指揮調查局進行搜索，檢方扣押五大箱文件等，並通知包括高金素梅及助理共18人到案說明，目前正進一步釐清案情中。立法院長韓國瑜獲悉後接受媒體訪問表示，相信高金經得起檢驗，呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。

臺北地檢署偵辦某立委疑涉嫌違反貪污治罪條例等案件，說明如下：

本案係法務部調查局國家安全維護工作站(下稱國安站)報請檢察官指揮偵辦。高金素梅立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相

關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第 8 條第 1 項第 1 款規定，說明如上。

韓國瑜表示，北檢來搜索高金素梅，程序是完備的，今早地檢署檢察長先打給立法院祕書長周萬來，說要搜索高金素梅辦公室，周萬來再打給他，在立法院陪同下，程序是完備的。韓國瑜也說，他必須幫高金講兩句話，20多年高金在立院是原住民捍衛者，問政認真，而且只要原住民權益。相信高金經的起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立法委員調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。